Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye'de demokrasi öldü demek mücadele eden milyonlarca insana hakaret' /20 Mayıs 2023 19:13

'Türkiye'de demokrasi öldü demek mücadele eden milyonlarca insana hakaret'

Uzmanlar, euronews'in "Brussels, my love?" programında Türkiye'de seçim sonuçlarını ve demokrasinin gidişatını değerlendirdi.

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Euronews'in "Brussels, my love?" programına konuşan Profesör Demir Murat Seyrek ilk tur seçim sonuçlarına ilişkin, "Erdoğan yüzde 50'yi geçemedi. Muhalefet adına bu bile tek başına bir başarı." değerlendirmesini yaptı.

Seçimlerin adil koşullarda yapılmadığını söyleyen Seyrek, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin önemli sorunların yanı sıra, Erdoğan tüm devlet aygıtını ve anaakım medyayı kendisi için kullandı. Yine de demokrasi için çalışan milyonlarca insanın başarısını göz ardı edemeyiz." dedi.

İlk turda yüz binlerce genç seçmenin seçim güvenliğini sağlamak için sandık başında gönüllü olarak nöbet tuttuğunu belirten Seyrek, "Bu tek başına ülkenin geleceği için oldukça önemli. İkinci turda ne olursa olsun liberal demokrasinin gelmekte olduğuna ilişkin bilgi veriyor." ifadelerini kullandı.

VUB ve Brüksel Yönetişim Okulu'nda çalışan Prof. Murat Seyrek 20 yılı aşkın bir süredir Brüksel ile Ankara arasındaki ilişkileri izliyor.

Seyrek, Türkiye'de demokrasinin öldüğü şeklindeki düşünceleri şöyle değerlendiriyor: "Avrupa'da çoğu insan Türkiye'de demokrasinin öldüğünü iddia ediyor. Hayır, ölmedi. Bence bu, umudu olan ve yalnızca umut etmekle kalmayıp biz burada konuşurken demokrasi için bir şeyler yapan milyonlarca insan için büyük bir hakaret."

Avrupa Politika Merkezi'nde Direktör Yardımcısı Ricardo Borges de Castro ise "Benim için önemli olan yüksek katılım. Türkler oy kullanmayı seviyor. Ülkeleri hakkındaki düşüncelerini ifade etmeyi seviyorlar." dedi. 14 Mayıs'ta düzenlenen ilk tur seçimlerinde katılım oranı yüzde 88,9 olarak açıklanmıştı.

Türkiye ve Avrupa arasında "zorlu bir aşk hikayesi"ne benzer bir ilişki olduğunu ifade eden Borges de Castro, "Ne onlarla yaşayabilirsiniz ne de onlarsız" diyerek ticaret, göç ve jeopolitik konularda Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunları sıraladı.
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