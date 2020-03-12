Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de dezenfektan almak... Bir haftada % 4 bin 185 zam yapıldı /12 Mart 2020 11:28

Türkiye'de dezenfektan almak... Bir haftada % 4 bin 185 zam yapıldı

Koronavirüs ile birlikte fahiş fiyat artışı gözlenen ürünlerin başında el dezenfektanları yer alıyor. 25 Şubat günü 42 liraya alınan 1 litrelik ürün, bugünlerde 50 mililitre olarak 90 liraya satılıyor. Fiyat artışı yüzde 4 bin 185.

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Bir online alışveriş sitesinde 1 litrelik ürünün tükendiğini, 50 mililitrelik ürünün ise 90 liraya satıldığı görüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, suçlanan tedarikçi firmanın ortağı Aykut A. "Fazla para alma amacımız olamaz. 25 Şubat akşamı çok büyük bir talep aldık. O gece 4 bin yeni sipariş almışız. Ki bu siparişler biz uyurken olmuş. Yoğun talep olunca, ürünün satışını durdurduk. Sitede 250 liraya satılan ürün ise bizim firmanın değil" diye konuştu.

Pompası bulunmuyor

İç piyasada satılan dezenfektanların tamamına yakını Türkiye’deki 3-4 büyük firma tarafından üretiliyor. Üretici firmalardan birinin yetkilisi "Talep 1’e 40 arttı. Bu da tüm dengeyi altüst etti. Bu ürünün ham maddesi alkol. Ve alkol de ithal ediliyor. Alkolün litresi daha önce 1.30 dolarken şimdi 2 dolar seviyesinde. Daha da önemli sorun, dezenfektan pompası bulamıyoruz... Bu ürün Çin’de üretiliyordu, Çin’de de durum malum. Yine, plastik kap sorunu var, çünkü ham maddesi Çin’den geliyordu" dedi.
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