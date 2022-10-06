Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de Doğalgaz depoları boş çıktı /06 Ekim 2022 11:05

Türkiye'de Doğalgaz depoları boş çıktı

Bakan Dönmez, doğalgaza ilişkin, ‘Depolarımız dolu’ dese de EPDK verileri depoların boş ve ciddi stok sorunu olduğunu gösterdi. Konu Meclis gündeminde.

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CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İran-Türkiye arasındaki doğalgaz hattının bakım gerekçesiyle 2 Ekim itibarıyla 8 gün boyunca doğalgaz akışını durdurmasının geçen kış ayında yaşanan arz güvenliği krizini hatırlattığına işaret etti. Kış aylarında sanayide haftalarca doğalgaz kısıntısı ve elektrik kesintisine neden olan krizin doğalgaz depolarının boş olmasından kaynaklandığını kaydeden CHP’li Akın, “Önümüzdeki kış döneminde benzer bir krizin yaşanmaması için doğalgaz yeraltı depolarının tam dolu olması gerekirken, EPDK’nin resmi verileri iktidar sözcülerinin açıklamalarıyla çelişiyor” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 26 Temmuz tarihinde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi ziyaretinde, “Tuz Gölü'ndeki deponun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde 82'sini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız. Kışa tam dolu bir şekilde girmiş olacağız” açıklamasında bulunduğunu anımsattı.

600 MİLYON METREKÜP EKSİK GAZ VAR

CHP’li Akın, Tuz Gölü deposunun 1 milyar metreküp, Silivri’nin ise 3 milyar 191 milyon metreküp olduğunu anımsatarak şunları dile getirdi:

“Tuz Gölü deposunun tam, Silivri’nin de yüzde 82 oranında dolu olması durumunda yeraltı depolarındaki doğalgaz miktarının temmuz ayında 3 milyar 616 milyon metreküp olması gerekirdi. Ancak EPDK’nin açıkladığı temmuz ayı raporunda yeraltı depolarındaki toplam miktar 3 milyar 15 milyon metreküp. Enerji Bakanı’nın ifade ettiğine göre 600 milyon metreküp eksik! Bu durumda ya EPDK’nin resmi verileri doğru değil ya da iktidar algı siyasetiyle süreci yönetmek istiyor. Ancak algı siyasetiyle doğalgaz depoları dolmaz.”

KONU MECLİS’İN GÜNDEMİNDE

CHP’li Akın, Bakan Dönmez’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi sundu. Akın, Bakan Dönmez’e şu soruları yöneltti:

“Hangi veri doğrudur? Enerji arz güvenliği konusunda Bakanlığınızın tedbirleri nelerdir? Bu tedbirler kara kışı geçirmek için yeterli olacak mıdır?”
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