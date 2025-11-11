Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de ekonominin geldiği nokta: Türk petrol devi konkordato talep etti /11 Kasım 2025 17:37

Türkiye'de ekonominin geldiği nokta: Türk petrol devi konkordato talep etti

1 milyar liralık vurgun yaptığı iddia edilmişti: Türkiye’nin akaryakıt devi konkordato talep etti. Türkiye’nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketleri arasında yer alan Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım A.Ş., 1 milyar liralık vurgun yaptığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmanın ardından konkordato talep etti.

SOCAR Türkiye’ye ait STAR Rafineri’nin 22-24 Ekim’de EPDK’ye bildirdiği Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki rakamlar ile rafineriye depo hizmeti veren TP Petrol Dağıtım AŞ’nin bildirdiği rakamlar arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

STAR Rafineri’nin, kendisi adına faturalı ürünlerin kendisinden habersiz satıldığı iddiasıyla Antalya ve Hatay Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikâyette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

1 MİLYARLIK VURGUN!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, firmanın Antalya’daki deposunda piyasa değeri güncel fiyatlarla 232 milyon 256 bin liraolan 4 bin 9 ton, Hatay Dörtyol’daki deposunda ise piyasa değeri 820 milyon 561 bin liraolan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi.

Tespit üzerine düzenlenen operasyonda TP Petrol Dağıtım AŞ’nin genel müdürü M.B., eski genel müdürü Ç.D., ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. Antalya’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Zülfikarlar Holding iştiraki olan Türkiye Petrolleri’nde Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari için de gözaltı kararı verilirken, haftalardır yurt dışında firari durumunda olan Zülfikari’nin şirketinden dikkat çeken bir hamle geldi.

KONKORDATO TALEP ETTİ, TEDBİR KARARI VERİLDİ

Zülfikarlar Holding’e ait Akça Kimya’nın 1 milyar TL tutarındaki tahvil ödemelerini gerçekleştirememesinin ardından şirkete bağlı iştiraklerin ekonomik krizde olduğu öne sürülürken, geçtiğimiz hafta TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin konkordato talep ettiği öğrenildi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, şirketin aktif varlıkları hakkında tedbir kararı alınması ve belirli süreyle kesin mühlet talep edilirken, ilk incelemelerin ardından mahkeme şirketin başvurusu üzerine tedbir kararı aldı.

GEÇİCİ MÜHLET İNCELEMESİ YAPILACAK

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin şirket hakkında yürütülen soruşturmayla birlikte, mevcut finansal durumu incelemesi ve nihai bir karara varması bekleniyor.

Şirketin başvurusunun reddedilmesi halinde TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin iflas sürecine girebileceği belirtilirken, şirket hakkında geçici mühlet kararı verilmesi halinde mevcut finansal tabloların incelenmesi için konkordato komiser heyeti görevlendirilecek.
