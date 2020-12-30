Türkiye'de elektrik ve doğalgaza zam: Yüzde 11

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021'de elektrik ve doğalgazda uygulanacak hizmet bedellerini açıkladı. Yılın ilk zammı olarak değerlendirilen kararda zam yüzde 11 olarak açıklandı.





Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021'de elektrik ve doğal gazda uygulanacak hizmet bedellerini açıkladı. Yılın ilk zammı olarak değerlendirilen kararda zam yüzde 11 olarak açıklandı. Kesme ve bağlama hizmetlerinde indirim yapan EPDK, diğer tüm hizmetlerde yüzde 11 zam yaptı.





EPDK, tüm hizmet tarifelerinde TÜFE oranında yaklaşık yüzde 11 zam yaptı. 2021 yılında abone gruplarına göre elektrik piyasasında güvence bedelleri; sanayi ve ticarethane için 93.7kWh/TL’den 106.9 kWh/TL’ye, mesken için 33 kWh/TL’den 37.6 kWh/TL’ye, şehit aileleri ve muharip gaziler için 16.5 kWh/TL’den 18.8 kWh/TL’ye, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için 44.5 kWh/TL’den 50.7 kWh/TL’ye yükseltildi.





2021'de uygulanacak güvence, kesme bağlama, sayaç kontrol bedelleri ve lisanssız elektrik üretiminde başvuru, sistem işletim ve bağlantı, proje kabul ve onay bedellerine ilişkin EPDK Kurul Kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





Kesme bağlama tarifesinde ise indirime gidildi. Kesme bağlama bedellerinde; alçak gerilim (meskenler) yüzde 46, orta gerilimde yüzde 21 düşüş sağlandı.





ALINAN DİĞER KARARLAR





"Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar"a göre, elektrik dağıtım sisteminde elektrik enerjisinin teknik kalitesinin belirlenmesinde etkin gerilim değeri, gerilim dengesizliği, gerilim çökmesi, toplam harmonik bozulma, harmonik gerilimler ve uzun süreli kırpışma parametreleri kullanılacak.





Teknik kalite ölçüm dönemi, dağıtım şirketi tarafından belirlenen noktalara nisan ayı içinde teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edilmesiyle başlayacak ve müteakip yılın 31 Mart tarihine kadar devam edecek.





Elektrik dağıtım sisteminin teknik kalitesinin belirlenmesine yönelik dağıtım şirketi, ölçme yılında tesis edilecek teknik kalite cihaz sayısının belirlenmesi, teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edileceği yerlerin seçimi, teknik kalite ölçümlerinin yapılması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması işlemlerinin eksiksiz ve doğru yapılmasıyla yükümlü olacak.





Kullanıcının talebiyle yapılan ölçüm sonucunda ise teknik kalite ölçüm sonuçlarının TS EN 50160:2011 standardında belirtilen sınır değere uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, ölçüm bitiş tarihinden itibaren dağıtım şirketi AG tesis seviyesinde gerçekleştirilecek işlemleri 3 ay, dağıtım transformatörü değişikliklerini 6 ay ve yeni dağıtım transformatörü tesisi veya OG seviyesinde gerekli işlemleri 12 ay içinde gerçekleştirerek teknik kaliteyi sağlayacak.





Kararlar 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.