Türkiye'de elektrikli otomobile görülmemiş vergi geldi

Elektrikli otomobillerin ÖTV oranları araçların motorlarının ürettiği güç üzerinden değerlendiriliyor. Resmi Gazete’de yer alan yeni karara göre ise sadece elektrik motorlu araçlardan alınan özel tüketim vergisi, “motor gücü 85 kW’yi geçmeyenler için yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen ancak 120 kW’yi geçmeyenler için yüzde 7’den yüzde 25’e, 120 kW’yi geçenler için ise yüzde 15’ten 60’a” yükseltildi. Karar bugün yürürlüğe girdi.







DÜNYA TEŞVİK EDERKEN TÜRKİYE FAHİŞ VERGİ KOYDU





Corona virüsü salgınıyla birlikte otomotiv endüstrisindeki elektrik dönüşümü de hızlandı. Hali hazırda birçok Avrupa Birliği ülkesinin büyük kentlerinde, içten yanmalı motorlu araçların şehir merkezlerine girişlerini kısıtlayan adımlar atılmıştı. Bu adımlara ek olarak daha çevreci olarak nitelendirilen elektrikli otomobillerin daha fazla satın alınmasına teşvik olması için ciddi indirimler uygulanıyor.

örneğin Almanya'da liste fiyatı 40 bin euro ve altında olan araçlardan tam elektrikli ve yakıt hücreliler için 9 bin euro, kablo ile şarj edilen hibritler için 6 bin 750 euro teşvik sunuluyor. Birçok Avrupa ülkesinde ayrıca çevreyi kirletmedikleri içn elektrikli araçlardan vergi alınmıyor.