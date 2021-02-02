Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de elektrikli otomobile görülmemiş vergi geldi /02 Şubat 2021 10:04

Türkiye'de elektrikli otomobile görülmemiş vergi geldi

Otomotiv endüstrisinin geleceği olarak nitelendirilen elektrikli otomobiller hayatımıza iyice girmeye başladı. İçten yanmalı motorlu araçlara göre daha ekonomik ve çevreci olan otomobillerin vergilendirmesiyle alakalı da farklılıkları vardı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan yeni ÖTV oranları elektrikli otomobilleri de direkt olarak etkiledi. En çok tercih edilen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 60 olarak belirlenirken %330'a varan zam yapıldı.

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Elektrikli otomobillerin ÖTV oranları araçların motorlarının ürettiği güç üzerinden değerlendiriliyor. Resmi Gazete’de yer alan yeni karara göre ise sadece elektrik motorlu araçlardan alınan özel tüketim vergisi, “motor gücü 85 kW’yi geçmeyenler için yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen ancak 120 kW’yi geçmeyenler için yüzde 7’den yüzde 25’e, 120 kW’yi geçenler için ise yüzde 15’ten 60’a” yükseltildi. Karar bugün yürürlüğe girdi.

DÜNYA TEŞVİK EDERKEN TÜRKİYE FAHİŞ VERGİ KOYDU

Corona virüsü salgınıyla birlikte otomotiv endüstrisindeki elektrik dönüşümü de hızlandı. Hali hazırda birçok Avrupa Birliği ülkesinin büyük kentlerinde, içten yanmalı motorlu araçların şehir merkezlerine girişlerini kısıtlayan adımlar atılmıştı. Bu adımlara ek olarak daha çevreci olarak nitelendirilen elektrikli otomobillerin daha fazla satın alınmasına teşvik olması için ciddi indirimler uygulanıyor.
örneğin Almanya'da liste fiyatı 40 bin euro ve altında olan araçlardan tam elektrikli ve yakıt hücreliler için 9 bin euro, kablo ile şarj edilen hibritler için 6 bin 750 euro teşvik sunuluyor. Birçok Avrupa ülkesinde ayrıca çevreyi kirletmedikleri içn elektrikli araçlardan vergi alınmıyor.
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