Türkiye'de en ucuz sıfır araç 160 bin lira... Bu ay zam bekleniyor

Hürriyet'in haberine göre Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması da fiyatları yukarı çekiyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar.







Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobillere zam yapılması bekleniyor.





Ucuz araç segmentinde fiyatlara bakıldığında başlangıç fiyatlı Citroen C3 181.800 lira, Dacia Sandero 164.900 lira, Fiat Egea 159.900 lira, Hyundai i10 161.623 lira, Renault Clio 169.900 lira, KIA Rio ise 175.900 liradan satılıyor.















