Türkiye'de eve hapsolan yaşlılar ve çocuklara kötü haber

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı.







Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 23, 24, 25, ve 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı itibariyle sona ermesiyle, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların durumu da sosyal medyada tartışılmaya başlandı.





20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması hakkındaki sorulara yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.





'Bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum'





Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 0-14 yaş arasındaki çocuklar, 15-20 yaş grubu ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması kararının devam ettiğini belirtti.





Koca, "Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.