Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de eylülde 147 bin 143 konut satıldı /13 Ekim 2021 19:25

Türkiye'de eylülde 147 bin 143 konut satıldı

Türkiye genelinde eylülde 147 bin 143 konut satışı yapıldı. Eylülde satılan konut sayısı ağustosa göre yüzde 4,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Söz konusu satış, bu yılın aylık bazda en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Eylülde satılan konut sayısı, ağustosa göre de yüzde 4,06 arttı. Ağustosta 141 bin 400 konut satılmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA 2013'TEN BERİ EN YÜKSEK AYLIK SATIŞ RAKAMI

Eylülde yabancılara konut satışı, yıllık bazda yüzde 25,8 artışla 6 bin 630'a ulaştı. Bu rakam, serinin açıklandığı 2013'ten beri en yüksek aylık satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki rekor ise 6 bin 276 konut satışıyla 2018 yılının ekim ayında gerçekleşmişti.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, eylülde ilk sırayı 2 bin 995 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu kenti sırasıyla 1358 konut satışıyla Antalya ve 408 konut satışıyla Ankara izledi.

Ocak-eylül döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,2 artarak 37 bin 479 oldu. Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den 1323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konutla Irak, 540 konutla Rusya vatandaşları takip etti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Eylülde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak kayıtlara geçti. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 azalışla 181 bin 855'e geriledi.

DİĞER KONUT SATIŞLARI ARTTI

Diğer konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 117 bin 384'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artışla 767 bin 283 olarak kayıtlara geçti.Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 olarak hesaplandı.

İlk el konut satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 287 bin 156 olarak gerçekleşti.Ülke genelinde ikinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış göstererek 103 bin 176'ya yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,1 oldu.

İkinci el konut satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 661 bin 982 olarak kayıtlara geçti.
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