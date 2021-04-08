Türkiye'de, Fransa'dakinin tam yüz katı terör(!) hükümlüsü var

Türkiye hükümlü oranında Rusya'nın hemen önünde yer alırken bu iki ülkede cezaevlerinde bulunan tutuklu sayısı diğer Avrupa devletlerinin oldukça üstünde yer aldı.







Euronews'te Kerem Congar imzasıyla yer alan habere göre Avrupa Konseyi 2020 yılına ait cezaevlerinde bulunan mahkumlarla ilgili yıllık istatistiklerini yayımladı.





Buna göre 2020 Ocak ayında Türkiye'de her 100 bin kişiye oranla cezaevlerinde bulunan tutuklu sayısı 357 olarak kayıtlara geçti. Türkiye bu istatistikle, Avrupa'nın "cezaevlerinde en fazla mahkum bulunan" ülkesi oldu.





Türkiye'yi her 100 bin kişide 356 tutuklu oranıyla Rusya takip ederken, sıralamada Gürcistan üçüncü (264), Litvanya (220) dördüncü ve Azerbaycan (209) beşinci sırada yer aldı.





Çekya (197), Polonya (195), Slovakya (193) ve Estonya (184) mahkumiyet oranında ilk 10'da yer alan diğer Avrupa ülkeleri oldu.





Avrupa'da mahkumiyet oranının en az olduğu ülkeler ise her 100 binde 45 kişiyle İzlanda oldu. Bu ülkeyi Finlandiya (50), Hollanda (59) ve Norveç (59) takip etti.





Avrupa'da 1.5 milyonu aşkın kişi cezaevinde







Genel rakamlara bakıldığında Avrupa'da 2020 Ocak tarihinde üye ülkelerde bulunan 51 cezaevinden alınan verilere göre kıtada 1 milyon 528 bin 343 tutuklu olduğu kaydedildi. Bu verilere dayanarak Avrupa'da her 100 bin kişide mahkumiyet oranı 103.2 kişi oldu. Bu oran 2013'te 131 ile rekor seviyeye ulaşırken son 7 senede düzenli olarak azaldığı görüldü.





Avrupa'nın en kalabalık cezaevleri Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'de 100 kişilik hapishane kontenjanında 127 mahkum kalıyor. Bu oran İtalya'da 120, Belçika'da 117, Güney Kıbrıs'ta 116 ve Fransa'da ise 116.





Türkiye'de terör soruşturmalarından hüküm giyen mahkum oranında da yine Avrupa'da zirvede yer alıyor. Türkiye'de şu anda 29 bin 827 tutuklu, terör nedeniyle hüküm giymiş durumda. Bu rakam Fransa'da sadece 292 iken İspanya'da 209 olarak dikkati çekiyor.





Avrupa'da son dönemlerde cezaevlerinde en çok uyuşturucu kullanımı ve satışı sebebiyle hüküm giyen mahkumlar (yüzde 17.7) yer aldı. Bunu hırsızlık, soygun (yüzde 13) ve şiddet, saldırı, adam yaralama, tecavüz vb. (yüzde 12) suçları takip etti. Avrupa'da son bir yılda tüm cezaevleri giderleri için harcanan para ise yüzde 5 artarak 27 milyar euro oldu.