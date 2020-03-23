Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'de geçici olarak bulunan Ruslara 'Geri dönün' çağrısı /23 Mart 2020 21:56

Türkiye'de geçici olarak bulunan Ruslara 'Geri dönün' çağrısı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'de geçici olarak bulunan Rusya vatandaşlarına geri dönme çağrısında bulundu.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ile uçuşların sınırlandırılmasına kararına ilişkin 'Bu karar, Türkiye’de geçici olarak bulunan tüm turistler ve Rusya vatandaşlarının derhal mevcut tüm olanakları kullanarak yurda dönmeleri için çok ciddi bir uyarı. Çok geç olmadan oradan ayrılmalılar, zira imkânlar azalıyor' değerlendirmesinde bulundu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'de bulunan Rusya vatandaşlarının koronavirüs nedeniyle ilk fırsatta ülkelerine dönmeleri gerektiğini ifade etti.

Sputnik'e konuşan Büyükelçi Yerhov, Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya'nın bugünden itibaren Türkiye ile uçuşları sınırlandırıp yalnızca İstanbul'la olan uçuşları sürdürme kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Yerhov, "Rosaviatsiya’nın kararı net olarak anlaşılmalı. Bu karar, Türkiye’de geçici olarak bulunan tüm turistler ve Rusya vatandaşlarının derhal mevcut tüm olanakları kullanarak yurda dönmeleri için çok ciddi bir uyarı. Çok geç olmadan oradan ayrılmalılar, zira imkânlar azalıyor” dedi.

Yerhov, turistlerin derhal Türkiye’den ayrılmamaları halinde, dünyanın birçok yerindeki çok sayıda Rus turist gibi, belki de ellerinde maddi olanak olmadan mahsur kalma riskini aldıklarını belirtti.

Bu nedenle çağrıların ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Yerhov, "Aeroflot, İstanbul’a her gün 3 düzenli sefer düzenliyor. Türk Hava Yolları, Moskova uçuşlarını durdurmayacağını duyurdu, onları takip edin. Türkiye’ye turla gitmeyenlere de seferler hâlâ varken bunlardan yararlanmalarını özellikle tavsiye ediyorum” dedi.

Yerhov Türkiye’nin güneyinde tur acenteleri aracılığıyla tatil yapan turistlerin de charter seferleriyle ülkelerine döneceklerini belirtti.
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