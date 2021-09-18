Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye'de geçici olarak duraklatıldı /18 Eylül 2021 00:31

Türkiye'de geçici olarak duraklatıldı

Twitter yönetiminin Türkiye'de denemeye aldığı reaksiyonlar uygulamasıyla ilgili testlere birkaç teknik sorunu düzeltmek için ara verdiği belirtildi.

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Twitter, 9 Eylül’de yaptığı açıklamada, belirli bir süre için Türkiye’de Twitter reaksiyonlarını test ettiklerini belirtmişti. 

Açıklamada, “Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen’e uzunca basın. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de Twitter kullananların %90’ına iOS, Android ve web üzerinden Reaksiyonlar testini sunacağız” denilmişti.

Twitter Türkiye’den yapılan açıklamada, testlerin duraklatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye’deki reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler” denildi.
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