Türkiye'de 'geçim sıkıntısı' yaşayanların sayısında patlama

Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın Ipsos’un gerçekleştirdiği araştırmayı aktardığı haberine göre, Türkiye'de halkın yüzde 37’si geçinemiyor. Geçinmekte zorluk yaşadığını söyleyenlerin oranı da yüzde 33. Ucu ucuna geçinebildiğini söyleyenler de eklenince, Türkiye’de geçim sıkıntısı yaşayanların oranının yüzde 90'a ulaştığı görülüyor.









İSTANBUL EKONOMİ ARAŞTIRMA: YÜZDE 61 GEÇEN AY GELİRİNİN GİDERİNİ KARŞILAMADIĞINI SÖYLEDİ





Rahat bir yaşam sürdüğünü söyleyenlerin oranı sadece yüzde 3. İdare ettiğini söyleyen yüzde 7 de eklenince geliri ile tüm giderlerini rahatça karşılayabilenlerin oranının yüzde 10'da kaldığı görülüyor. Araştırmaya göre Türkiye'de insanlar kısa vadede ekonomide işlerin daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 81'i önümüzdeki dönemde akaryakıt zamlarının artarak devam edeceğini düşündüğünü belirtti.Halkın yüzde 75'i önümüzdeki 6 ay içinde faturalarını ödemekte zorlanacağından endişe ettiğini belirtiyor. Türkiye bu oranla araştırmanın kapsadığı 11 ülke içinde halkı en kaygılı ülke olarak dikkat çekiyor.İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 5-11 Mayıs’ta 12 ilde 1500 kişi ile yapılan anketin sonuçları da geçim krizini teyit ediyor. Ankette katılımcıların yüzde 61’i geçen ay gelirinin giderini karşılamadığını, yüzde 24’ü de gelirinin giderlerini ucu ucuna karşıladığını ifade etti.İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, “Bu iki ifadeye verilen yanıtları ele aldığımızda katılımcıların yüzde 85'inin geçim sıkıntısı yaşadığını söylemek mümkün” dedi.