Türkiye'de gerçek dolar kuru ne? Deutsche Bank’tan çarpıcı tahminler

Banka, Türkiye için hazırladığı değerlendirmede, mevcut koşullarda carry trade’in öne çıktığını ancak yıl ilerledikçe bu avantajın azalacağını belirtti. Raporda, carry getirilerindeki düşüş ve enflasyonun yapışkan seyri nedeniyle risk-getiri dengesinin giderek daha zayıf bir görünüme kaydığı ifade edildi.









ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ YAVAŞ





HER TOPLANTIDA 100 BAZ PUAN İNDİRİM





BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini yayınladı. Raporda enflasyon, faiz ve kur projeksiyonlarına ilişkin kritik tespitler yer aldı. Bankanın öngörüleri ekonomi politikalarının seyrine dair dikkat çeken sinyaller veriyor.Deutsche Bank, dolar/TL kuruna ilişkin projeksiyonlarını da güncelledi. Banka, 2025 sonunda doların 43 TL seviyesine ulaşacağını öngörürken, 2026 için 52 TL, 2027 için ise 62 TL tahmininde bulundu.Raporda, 2025’in ilk yarısında baz etkisi nedeniyle hızlı bir gerileme gösteren enflasyonun ikinci yarıda yeniden yavaşlayacağı belirtildi. Gıda fiyatlarındaki artış, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve zayıflayan baz etkisi nedeniyle yıl sonu enflasyonunun TCMB’nin yüzde 24 hedefinin üzerinde seyredeceği kaydedildi. Banka, 2026 sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 23,8 olarak açıkladı.Deutsche Bank, para politikasına yönelik beklentilerinde, önümüzdeki dönemde her toplantıda yaklaşık 100 baz puanlık indirim öngördüğünü aktardı. Banka, politika faizinin 2025 sonunda yüzde 30,5 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Daha güçlü bir dezenflasyon sürecinin gerçekleşmesi halinde 150 baz puanlık indirim alanının da oluşabileceği değerlendiriliyor. 2027 sonu politika faizi tahmini ise yüzde 25 olarak paylaşıldı.Rapor, Türkiye ekonomisinin 2025’in ilk dokuz ayında dayanıklılığını koruduğunu ve büyümenin yüzde 3,7 olarak gerçekleştiğini ortaya koydu. Banka, 2025 büyüme tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 3,8’e yükseltti. 2026 yılı için ise yüzde 4,2 büyüme öngörüyor. Savunma, hizmet ve inşaat sektörlerinin pozitif performans sergilediği, tekstil gibi düşük katma değerli sektörlerde ise görünümün zayıfladığı vurgulandı.