Türkiye'de gıda fiyatları bazı ürünlerde beş kata kadar arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan'ın son günlerinde, üretici ve market fiyat farkının 5.3 kata kadar ulaştığına dikkat çekerek, kuru incirin 5.3 kat, salatalığın 5.1 kat, elmanın 4.5 kat, maydanoz, kuru soğan ve nohudun 3.9 kat fazlaya tüketiciye satıldığını ifade etti.







‘İNSAFLI OLUN’





Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre marketlerde yüksek fiyatlarla karşılaşan tüketicilerin, fiyat artışından üreticileri sorumlu tuttuğuna dikkat çeken Bayraktar, “Üreticilerimiz değil aracılar kazanıyor. Aracıların insaflı olmasını, üreticilerimizin emeğine saygı göstermesini bekliyoruz” diye konuştu.





MARKETTE 21 ÜRÜN ZAMLANDI





Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından hazırlanan verilere göre, Ramazan sonunda markette 21, üreticide 9 üründe fiyat artışı, markette 10, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü yaşandı.





Markette 5, üreticide 11 ürünün fiyatı değişmezken, Ramazan sonunda fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide havuç, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette sivri biber ve üreticide kuru soğan oldu.





Öte yandan, coronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının fiyat düşüşünde etkili olduğu belirtildi.