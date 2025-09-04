Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü /04 Eylül 2025 10:58

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü

Dünya genelinde çöken ve hiçbir servisine erişilemeyen Google 1 saatlik çöküntünün ardından yeniden erişime açıldı. Youtube ve Gmail gibi platformlarda ise erişimin yavaş da olsa sağlandığı ifade ediliyor.

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük arama motoru Google ile birlikte YouTube, Gmail, Google Meet, Google Haritalar, Google Drive ve Google'ın yapay zeka botu Gemini gibi Google'a bağlı birçok platforma erişim sağlanamıyordu.

YENİDEN ERİŞİM SAĞLANDI
1 saate yakın bir süre boyunca Google'a erişim sağlanamamasının ardından yapılan düzeltmeler ile Google'a zaman zaman gecikmeli de olsa yeniden erişim sağlandı.

SORUN RAPORUNDA PATLAMA
Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Google arama motoru, Gmail, Google Play, Google Meet, Gemini gibi bir çok Google servisine erişimde sorun yaşadığı gösteriyor.

TEKNİK RAPOR TALEP EDİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından Google kesintisi ile alakalı açıklama yaptı.

Sayan yaptığı açıklamada Google'dan teknik rapor talep etti. Sayan tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
