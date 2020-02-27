''Türkiye'de görülmesi an meselesi''

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, koronavirüsün özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanları etkileyeceğini belirterek “Alandan edindiğimiz bilgiler sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman temininde sorunlar yaşandığını göstermektedir. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına koruyucu tıbbi malzeme ve ekipman sağlanmalı. N95 denen maskeden bir an önce sağlık çalışanlarına verilmeli” dedi.







TÜRKİYE'DE ÜÇ ERKEN UYARI SEVİYESİ VAR





Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'ye konuşan Adıyaman, “Hastalığın tanısı acil olduğundan virüsün tanısına yönelik serolojik testler Hıfzı sıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuvarlarında da yapılabilmeli” ifadesini kullandı.





Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin an meselesi olduğunu söyleyen Prof. Adıyaman, “Hızlı tanı konulması gerek. Enfeksiyon döneminde bulaşıcı hastalıklarla ilgili Türkiye’de üç erken uyarı seviyesi var. Sağlık Bakanlığı bu erken uyarı merkezini aktifleştirdi ama hangi uyarı seviyesinde, bunu bilmiyoruz. Bu konuda bilgi verilmeli” uyarısında bulundu.





Adıyaman, “El yıkamak en önemlisi. Kalabalık yerlerde mümkün olduğunca bulunmamalı yakınlarda şüpheli varsa o zaman maske takılmalı, onun dışında risk oluşturan şahısların olmadığı yerde maske takmanın anlamı yok” dedi.





BULAŞICILIĞI AZ AMA AKILLI DAVRANMAK GEREK





Adıyaman “Bu tip hastalıklardaki en büyük tedbir el yıkanması, ellerin ele gözlere götürülmemesi, bir süreliğine el sıkışıp öpüşme bir an önce ortadan kalkmalı. Kızamığa göre koronavirüsün bulaşıcılığı daha düşük. Virüsün öldürücülüğü yüzde 2.5 gibi her 100 hastadan 2-3’ü ölüyor çok aşırı ölüm riski yok ama sayı artarsa insan ölümü de artıyor. Tedbirler iyi olursa bertaraf edilir, akıllı davranırsak üstesinden geliriz. Gereksiz panik yapılmamalı” uyarılarında bulundu.





VİRÜS 3 MİKRON MASKEDEN GEÇEBİLİR





Koronavirüs, akciğer enfeksiyonları ve tedavi edilmediğinde, ağır akut solunum yetersizliği sendromu hastalıklarına yol açabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesörü Mustafa Asım Şafak, virüsün hapşırık ve öksürük sonucu, havadan damlacık yoluyla solunum sistemine ulaşabildiğini belirtti. Şafak “Enfekte yüzeylerden temasla, ağız ve gözler de bulaşma yolu olabilir. 5-11 gün içinde genel grip şikâyetleri ortaya çıkar” dedi.





Virüsün boyutunun 3 mikron civarında olduğunu kaydeden Şafak, “Bu nedenle normal ağız ve burun maskeleri hastalıktan korunmada yarar sağlamaz. Virüsten koruyucu maskelerin çok daha özel filtreleri bulunur ve bunlar koruyucu gözlüklerle kullanılır” diye konuştu.





BELİRTİLER





- Ateş

- Öksürük



- Nefes darlığı



- İshal



- Bulantı – Kusma







KİLİT NOKTA ELLER





- Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın.

- Su ve sabun bulunamıyorsa, alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.



- Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.



- Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kâğıt mendille kapatın, ardından mendili mutlaka çöpe atın.



- Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan kaçının.



- Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.



- Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmeyin.



- Hasta hayvanlarla temastan kaçının.

