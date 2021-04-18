Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de günlük can kaybı 318, yeni vaka sayısı ise 55 bin 802 /18 Nisan 2021 19:49

Türkiye'de günlük can kaybı 318, yeni vaka sayısı ise 55 bin 802

Türkiye'de son 24 saati kapsayan koronavirüs verileri açılandı. Bu göre can kaybı sayısı 318 olurken vaka sayısı ise 55 bin 802.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 318 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 55 bin 802 kişiye vaka, 3 bin 101 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 35 bin 926 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 43 bin 856 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 275

Tabloya göre, toplam test sayısı 43 milyon 768 bin 759, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 275, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590, bugünkü test sayısı 301 bin 243 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 18 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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