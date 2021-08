Türkiye'de günlük Corona vaka sayısında patlama yaşanıyor

'Kısıtlamalar hiçbirimizin tercihi değil'





Bayramdan sonra vaka sayılarındaki artış devam ediyor





1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması kalktı





Aşılama yaşı 18'e indi









Karantina uygulaması değişti













Türkiye'de tam kapanma dönemi





Son 24 saatte yapılan test sayısının 246 bin 37 olduğu açıklandı.7 Ağustos itibarıyla, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı, 75 milyon 850 binden fazla.Birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 67'yi, ikinci doz da yüzde 46'yı aştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız" ifadelerini kullandı.Koca Cuma günü, en az bir doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'in üstüne çıktığı Yalova'nın da düşük riskli iller kategorisine geçtiğini duyurmuştu.Sağlık Bakanlığı 24-30 Temmuz dönemine ait 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarını da açıklamıştı.İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 olmuştu.Bakan Koca; son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis olduğunu belirtmişti.Bakan Koca, 29 Temmuz itibarıyla 21 milyon 585 bin 60 kişinin ilk doz aşısını henüz yaptırmadığını duyurmuştu.Koca, Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'deki aktif koronavirüs vakaların yüzde 87'sini aşısı tamamlanmamış kişilerin oluşturduğunu söylemişti."Kısıtlamalara mecbur kalacağımız bir seyir şu anda yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez" diye konuşan Koca, aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymanın gerekliliğine dikkat çekmişti.Tabloya göre, en yüksek aşılama oranına sahip illerden bazıları; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir.En düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa.Fahrettin Koca, daha önce de aşılamaya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu."Tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5'ten az" diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürmüştü:"Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i de aşısı tamamlanmamış kişiler."Aktif vakalar içinde 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın oranı dramatik şekilde azalmıştı. Aşılamanın üzerinden 4-5 ay geçtikten sonra bu yaş grubun aktif vakalar içindeki oranı artmaya başladı."Üçüncü doz uyarısında bulunduk ve 50 yaş üzerinin üçüncü doz olmasını sağlayan programı başlattık. Ancak halihazırda bu durumda aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı bir an evvel üçüncü doz aşılarını olmaya davet ediyorum."Kısıtlamalar ve aşı olma zorunluluğuyla ilgili de konuşan Koca, birinci önceliğin tüm vatandaşların sorumluluk alması ve kendi tedbirleri alması olduğunu söylemişti:"Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiçbirimizin tercihi değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerekecek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım."Vaka sayıları, kısıtlamalarının neredeyse tamamının kaldırılmasından iki hafta sonra başlayan bayram tatilinin son üç gününde 10 binin üzerinde seyretti. Yükseliş, tatilin ardından da devam ederken, günlük vaka sayıları 22 bini aşmıştı.Koca, bayram tatilinin son günü paylaştığı bir dizi tweet'le tedbirlere uyma ve aşılanmayı hızlandırma çağrısı yapmıştı.Bir gün önce de vaka sayısında yaşanan artışın, hastaneye yatışları da etkileyebileceğini söyleyen Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığını, sürecin tamamlanması gerektiğini söylemiş, "Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir" demişti.Koca, son 10 günlük bayram tatiline de dikkat çekerek "Geri dönüp 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı" paylaşımı yapmıştı.Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10-16 Temmuz dönemine ait 100 bin nüfusa düşen illere göre vaka sayıları, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 olmuştu.Siirt'te 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 471'i aşarken, Ağrı, Bitlis, Van ve Diyarbakır'da da vaka sayısı 100'ün üzerinde gerçekleşti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale olduğunu yazdı.Ülke genelinde kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamalar 1 Temmuz'da büyük oranda kaldırıldı.Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları bu tarih itibarıyla kalkarken sinema salonları, yeme içme yerleri, kahvehane gibi işletmelerde de kısıtlamalar neredeyse tamamen kaldırıldı.Sadece müzik yayınlarının "bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar saat 24.00'e kadar yapılabileceği" açıklandı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlar Kurulu'nun vakalara bakarak yeni bir değerlendirme yapabileceğini açıkladı.Yurt dışından gelişlerde ise İngiltere, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelişlerde negatif PCR testi talep ediliyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayı sonunda Twitter'da yaptığı paylaşımda 18 yaş ve üzeri kişilerin koronavirüs aşısı için randevu alabileceğini duyurmuştu.25 Temmuz itibarıyla 39 milyon 482 bin 796 kişi en az bir doz aşısını oldu. Üçüncü doz aşısını olanların sayısı ise 3 milyonu geçti.Türkiye'de ilk iki doz Sinovac aşısı olanlara, altı ay sora 3. dozlarını BioNTech olma hakkı tanınıyor.20 Mayıs'ta BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Koca, toplam 120 milyon BioNTech aşısının alınacağını; 15 Haziran'a kadar 14,2 milyon doz aşının Türkiye'ye ulaşacağını açıklamıştı.Türkiye'de Mart ayıyla birlikte virüs yeniden hızlı bir şekilde yayılmaya başlarken günlük vaka sayısı 7 Nisan'dan sonra 50 binin üzerinde seyretmeye başlamıştı. Türkiye, 12-18 Nisan haftası 4 gün üst üste 60 binin üzerinde vaka açıklamıştı.Sağlık Bakanlığı, Mayıs ayı sonunda "Temaslı Takibi Rehberi"nde yaptığı güncelleme ile, Covid-19 hastaları ile yakın temasta bulunmuş olan kişilerin karantina süresini 10 günden 14 güne çıkardı.Rehberin "Sağlık çalışanları haricinde temaslı takibi" bölümünde "Yakın temaslı olarak değerlendirilen kişiler son temaslarından sonraki 14 gün boyunca karantinaya alınmalıdır" ifadesi yer aldı. Bu süre daha önce 10 gündü.Filyasyon ekipleri için hazırlanan rehbere göre "yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 10. günden önce sonlandırılamıyor".Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı.Yapılan test sonucu negatif çıkan çalışanlarınsa 11. günde işe geri dönebilecekleri belirtiliyor. Ancak bu, yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda çalışanları kapsamıyor.Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs'ta sona ermişti.Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.