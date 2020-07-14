Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 992 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.





Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 402'ye, vaka sayısı 214 bin 993'e yükseldi.





Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.





Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:





"TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım."











