Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin altında /14 Temmuz 2020 22:13

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Türkiye'deki son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre günlük tanı sayısının yeniden binin altına düştüğü görüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 992 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. 

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 402'ye, vaka sayısı 214 bin 993'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım."



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