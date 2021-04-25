Türkiye'de günlük vaka sayısı 40 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Kısmi kapanmaya rağmen Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayısı düşmüyor. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 600 bini aştı.





Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Covid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.





AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 590





Tabloya göre, toplam test sayısı 45 milyon 884 bin 258, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 590, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644, bugünkü test sayısı 260 bin 280 olarak kayıtlara geçti.





TEST SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ





Bakanlığın verilerinde test sayılarındaki azalma ile vaka sayılarının da düştüğü görüldü. Buna göre son 5 günlük test sayıları şu şekilde:





20 Nisan - 322.128

21 Nisan - 318.839

22 Nisan - 312.109

23 Nisan - 302.009

24 Nisan - 281.183

25 Nisan - 260.280





Türkiye'nin 25 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



