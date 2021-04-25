Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de günlük vaka sayısı 40 binin altına düştü /25 Nisan 2021 20:48

Türkiye'de günlük vaka sayısı 40 binin altına düştü

Türkiye'de son 24 saat içinde virüs nedeniyle 347 kişi daha hayatını kaybederken, günlük koronavirüs vaka sayısı 40 binin altına gerilediği görüldü. Günlük test sayısı da 300 binin altında olarak açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Kısmi kapanmaya rağmen Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayısı düşmüyor. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 600 bini aştı.

Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Covid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 590

Tabloya göre, toplam test sayısı 45 milyon 884 bin 258, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 590, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644, bugünkü test sayısı 260 bin 280 olarak kayıtlara geçti.

TEST SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ

Bakanlığın verilerinde test sayılarındaki azalma ile vaka sayılarının da düştüğü görüldü. Buna göre son 5 günlük test sayıları şu şekilde:

20 Nisan - 322.128
21 Nisan - 318.839
22 Nisan - 312.109
23 Nisan - 302.009
24 Nisan - 281.183
25 Nisan - 260.280

Türkiye'nin 25 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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