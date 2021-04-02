Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de günlük vaka sayısı 42 bini geçti /02 Nisan 2021 21:44

Türkiye'de günlük vaka sayısı 42 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri açıklandı. Bu göre 179 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 42 bin 308 de yeni vaka tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 179 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 42 bin 308 kişiye vaka, bin 471 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 31 bin 892 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296'ya yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 24 bin 419 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 182

Tabloya göre, toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 182, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462, bugünkü test sayısı 248 bin 968 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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