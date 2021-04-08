Türkiye'de günlük vaka sayısı 55 bini aştı

Sağlık Bakanlığının 8 Nisan verilerine göre, Türkiye'de son 24 saat içinde 55 bin 941 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Test sayısı 304 bin 492 olarak bildirilirken, hasta sayısı 2 bin 316 olarak tespit edildi. Sağlık Bakanlığı vefat sayısını ise 258 olarak bildirdi.







Koronavirüs vakalarının sayısının 55 bini aştığı Türkiye, pandeminin başından bu yana görülen en karanlık tabloyla karşı karşıya.Hükümetin salgın yönetimindeki tutumu, vatandaşlarda da tedbirlere uyma konusunda soru işaretleri yaratıyor.





Peki bu nasıl devam edecek? Gelecek gün ve haftalarda salgının boyutu, mevcut şartlarda nasıl olacak? DW Haber uzmanlara sordu.