Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de günlük vaka sayısı 9 bini geçti, 75 can kaybı var. /23 Şubat 2021 21:33

Türkiye'de günlük vaka sayısı 9 bini geçti, 75 can kaybı var.

Türkiye'de son dönemde düşüşe geçen günlük koronavirüs vaka sayısının yeniden artarak 9 binin üzerine çıktığı görülürken günlük can kaybı sayısındaki düşüş ise sürdü ve son 24 saatlik dilim içinde 75 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 75 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 107 kişiye vaka, 633 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 28 bin 213 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 546 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 185 

Tabloya göre, toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732, toplam ağır hasta sayısı bin 185, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996, bugünkü test sayısı 123 bin 734 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 23 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de günlük vaka sayısı 9 bini geçti, 75 can... Sonraki Haber >>

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Homeoffice Mars heyecanı

Homeoffice Mars heyecanı

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:10:27