23 Ekim 2025 13:26

Türkiye'de hakkında tutuklama kararı olan Ciner'e İngiltere'den 100 milyon sterlin destek!

Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan Ciner Grubu patronu Turgay Ciner'e İngiltere'de 100 milyon sterlin destek verildi.

Türkiye’de hakkında tutuklama kararı bulunan Ciner Grubu patronu Turgay Ciner, İngiltere Hükümeti’nden 100 milyon sterlin (yaklaşık 5,6 milyar TL) destek alacak. Verilen kredi, Ada’daki yatırım için değil, Belçika’daki yeni cam ambalaj fabrikası için kullanılacak.

BELÇİKA’DAKİ TESİS İÇİN FİNANSMAN SAĞLANACAK
İngiltere İhracat Finansmanı (UKEF), Ciner Glass’ın Belçika’nın Lommel kentindeki üretim tesisinin finansmanını üstlenecek. Proje kapsamında cam fırınlarının tedariki ve kurulumu desteklenecek.

Finansman, iki üretim hattı, depolama tesisleri, yeraltı suyu çıkarma kuyuları ve altyapı hizmetlerini kapsıyor. Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, fabrika, Belçika, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere çevre ülkeler için cam ambalaj üretimi yapacak. Yetkili Lider Düzenleme Bankası olarak Fransız BNP Paribas görevlendirildi.

LONDRA’DA TARTIŞMA 
İngiliz The Express gazetesi, desteğin İşçi Partisi tarafından verilmesinin yerli cam üreticilerini rahatsız ettiğini yazdı. Muhalefetteki Muhafazakar Parti ise, Avrupa’daki yabancı bir fabrikaya destek verilmesinin İngiliz üretimini tehlikeye atabileceğini belirtti.

GALLER’DEN VAZGEÇİLDİ, BELÇİKA’YA YATIRIM YAPILACAK
Ciner, daha önce Galler’de kurmayı planladığı cam fabrikasından vazgeçmişti. Yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırımın iptal edilmesiyle, 650 kişilik istihdam oluşturma planları rafa kaldırılmıştı. Şimdi yatırım, Belçika’ya kaydırıldı.

TESİS 2026’DA ÜRETİME GEÇECEK
Lommel’de kurulacak tesis, 600 milyon euro yatırımla 2026’da üretime başlayacak. Günde 1.300 ton cam ambalaj üretilecek olan fabrikada üretimin yüzde 75’i hurda cam geri dönüşümüyle sağlanacak. 240 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek tesis, Flanders Bölge Yönetimi’nden 2 milyon euro hibe ve 3 milyon euro uzun vadeli kredi alacak ve yaklaşık 550 kişiye istihdam sağlayacak.
