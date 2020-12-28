'Türkiye'de Halk yiyecek almakta zorlanıyor'

Gazetede İstanbul temsilcisi Carlotta Gall imzasıyla yayımlanan yazıda, Türkiye’de Kovid-19 önlemleriyle sarsılan Türkiye ekonomisi değerlendirildi.





OYLAR 19 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Makalede, ekonomideki sıkıntıların ve bunun AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yansıyacak sonuçlarının yönetimde ciddi endişe yarattığı ifade edildi.





Gazete, anketlere göre AKP’nin son dönemdeki oy oranının 19 yılın en düşük seviyesine indiğini, bu oranlarla Erdoğan’ın MHP ittifakıyla cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için gerekli yüzde 50 oy oranına ulaşamayabileceği belirtildi.





ERDOĞAN, GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİKİNİ KAYBETMEK ÜZERE

Gazete tarafından Trump’ın gelecek ay görevden ayrılmasına dikkat çekilerek, “Erdoğan’ın güçlü bir müttefikini kaybetmek üzere olduğu bir döneme denk geliyor. Türkiye halihazırda Rus füze savunma sistemi aldığı için ABD’nin, (Güney) Kıbrıs’ın hak iddia ettiği sulardaki doğalgaz aramaları nedeniyle de Avrupa Birliği’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya. Trump bu aya kadar Washington’ın yaptırımlarının ertelenmesine aracılık ediyordu” denildi.





Analistlerin Biden yönetiminin “insan hakları ve demokratik standartlar” konusunda Erdoğan’a karşı daha sert olmasını beklediği kaydedilen makalede, Erdoğan’ın ekonomideki durumla mücadele etmek için katı adımlar attığı, Merkez Bankası’na yeni başkan atadığı, buna itiraz eden damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını sürpriz şekilde kabul ettiği belirtildi.









YÜZDE 25 TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR





Makalede, MetroPoll’ün bir süre önce düzenlediği ankette katılımcıların yüzde 25’inin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söylediği bildirildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan için kasımda işlerin müdahale edilmesi gereken bir noktaya ulaştığı belirtilen makalede, şu değerlendirmelere yer verildi:





“Türk lirası, bu yıl dolar karşısında yüzde 30’dan fazla değer kaybederek rekor düşüşle darbe aldı. Moody’s Yatırımcı Servisi’nin son açıklamasına göre, çift haneli enflasyonla beraber ülke şu anda ödeme dengesinde krizle karşı karşıya.”





KAPANAN İŞ YERLERİ

Türkiye’de Kovid-19 önlemleri nedeniyle işyerini kapatmak zorunda kalan kişilerinde görüşlerine yer verilen makalede şu yorumda bulunuldu:





“Türkler pandemi martta patlak verdiğinde, halihazırda iki yıldır ülkedeki derin resesyonu hızla kötüleştiren para birimindeki düşüşle ve çift haneli enflasyonla boğuşuyordu. Virüsün ikinci dalgası Türkiye’nin dört bir yanını kuşatırken, nüfusun önemli bir bölümünün borçlar altında ezildiğine ve giderek daha fazla açlık çektiğine dair işaretler var.”