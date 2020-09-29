Türkiye'de halkın %10'unda korona bağışıklığı gelişti

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yaş gruplarının salgına yönelik duyarlılıklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda, 17-35 yaş arasında ciddi sorun yaşandığı saptandı. Bu yaş grubunun kurallara uymadığı ve taşıyıcı olduğu belirtiliyor. Bunun yanısıra sürü bağışıklığında halkın %10'unun bağışıklık kazandığı tahmin ediliyor.





Bu grupla ilgili olarak, denetim ve ceza uygulamasının yanı sıra, duyarlılık oluşturulmasıyla ilgili özel çalışma yapılması öneriliyor. En duyarlı kesimin 35-60 yaş aralığı olduğu, 65 yaş üstüyle ilgili de zaman zaman sorun yaşandığı ifade ediliyor.





'İstanbul'da ekim ayının ilk 10 günü önemli'





Son verilere göre, salgın Ankara'da yüzde 30 oranında geriledi. İstanbul’da ise ekim ayının ilk 10 gününün önemli olduğu, şehre dönenlerle ilgili verilerin o tarihte görüleceği ifade ediliyor.





İstanbul’da erken alınan önlemlerin, 'merdiven' olarak nitelendirilen aşamalı artışın kontrol altında tutulmasını sağlayabileceği öne sürülüyor. Ancak uzmanlar, halen bir kişinin en az 3 kişiye hastalık bulaştırdığı, yayılma hızının azaltılması gerektiğini belirtiyorlar.