Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de halkın yüzde 75'i faturalarını ödeyemeyecek duruma düşmekten korkuyor /15 Mayıs 2022 12:09

Türkiye'de halkın yüzde 75'i faturalarını ödeyemeyecek duruma düşmekten korkuyor

Halkın yüzde 80'i enflasyondaki artışın yıl sonuna kadar artmaya devam edeceği görüşünde

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Global araştırma şirketi Ipsos'un Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile birlikte yaptığı son araştırmaya göre Türk halkının yüzde 75'i bu yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyecek duruma düşme korkusu yaşıyor.

11 ülkeyi kapsayan ve enflasyon ortamında halkın durumunu ölçen araştırmada Türk insanı hemen her konuda en yoğun endişeyi ortaya koyanlar oldu.

Sözcü'nün aktardığına göre Araştırmada bugünlerde finansal durumun nasıl olduğu da soruldu. İspanya'dan Japonya'ya İtalya'dan İngiltere'ye 11 “zorlu veya çok zorlu” yanıtını verenlerin oranı ortalama yüzde 25. Türkiye'den katılımcıların ise yüzde 66'sı bugünlerde finansal olarak zorlandığını belirtti. 

Halkın yüzde 80'i enflasyondaki artışın devam edeceğini düşünüyor
Araştırmaya göre Türkiye'de halkın yüzde 80'i enflasyon artışının yılın sonuna kadar devam edeceğini düşünüyor. 

Türkiye'de halkın yüzde 84'ü ülkede yaşam maliyetlerinin artmasında göçmenlerin etkili olduğunu düşünüyor. yüzde 81 faiz oranlarını, yüzde 80 ise hükümet politikalarını sorumlular arasında sıraladı.
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