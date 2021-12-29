Türkiye'de hammadde fiyatı arttı, kitap almak lüks haline geldi





Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle birçok ürünün fiyatı artarken kitaplar da bu dalgalanmalardan etkilenen ürünler arasında yer aldı.

Kitap üretiminde kullanılan kağıdın ithal edilmesi ve fiyatların dövize endeksli olması sebebiyle her geçen gün artan maliyetler, okuyucuları ve yayınevlerini bu süreçte zor durumda bıraktı.

Türkiye’deki yayın sektörüyle alakalı bir analiz yazısı paylaşan AFP birçok kesimin bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.



