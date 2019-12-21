Türkiye'de hapisteki bebekler için Hollanda'da bisiklet turu

BASRİ DOĞAN - HOLLANDA







Internationel Broken Chalk Platformu (Kırık Tebeşir Platformu) ve gönüllü aktivistler tarafından organize edilen protestoda, Hollanda’nın Kraliyet Başkenti Amsterdam’da Kraliyet binası önünde basın açıklaması yapıldı. Türkiye’de hapiste bulunan 780 çocuğun serbest bırakılması içinde aktivistler sessiz eylem gerçekleştirdi. Ellerindeki dövizlerde çocukların durumları, yaşanılan trajediler ve ailelerin dramları dile getirildi.

HAYATLARI KARARTILAN VE SÜRGÜN EDİLEN İNSANLAR

Internationel Broken Chalk Platformu (Kırık Tebeşir Platformu) Başkanı Atilla Erol basın açıklamasında şunlara değindi." Bu hafta Birleşmiş Milletler İnsani Dayanışma Günü münasebeti ile toplandık. International Broken Chalk platform olarak İnsani dayanışma gününde, Dünyada eşit ve kaliteli eğitime ulaşamayan, barış ve adalet içinde yaşayamayan, işkenceye maruz kalan, hapishanelere ömür tüketen, ülkelerinden sürgün edilmiş, baskılar veya savaşlar neticesinde hayatın kaybetmiş bütün eğitimciler, eğitim alan öğrenciler ve bütün insanlığın sesi olmak için buradayız. Dünya genelinde birçok hukuksuzluk ve savaşlar neticesinde milyonlarca insan memleketlerinden ayrılmak zorunda kalmış ve gittikleri ülkelerde mülteci olarak yaşamaktadır. Son yıllarda bizlerinde aralarında bulunduğu binlerce eğitimci ve diğer meslek sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da Erdoğan rejiminin baskıları neticesinde Avrupa ve diğer ülkelerde mülteci olmak zorunda bırakılmıştır.

Türkiye’deki Erdoğan rejimi, 15 Temmuz sahte darbe girişimi, OHAL ve sonrasındaki uygulamaları ile amaçladığı dikta rejimini her gün daha emin adımlarla uygulamaya koymuştur. Kuvvetler ayrılığı ilkesini, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını çiğneyen Erdoğan rejimi Türkiye’deki tüm toplumsal kesimleri özellikle Kürtleri, Alevileri, Liberal görüşleri ve Hizmet hareketini kontrol altında tutmak istemektedir.

ERDOĞAN REJİMİNİN CEZAEVLERİNDE 54 BELGELENMİŞ ŞÜPHELİ ÖLÜM VAKASI

Her geçen gün faşizan baskılarını artıran Erdoğan rejiminin cezaevlerinde 54 belgelenmiş, şüpheli ölüm vakası bulunmaktadır. Bu şüpheli ölümler aslında işkence ve tıbbi bakım yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Gökhan Açıkkollu bu gözaltında işkence ve ilaçlarının verilmemesi sebebi ile vefat etmiş ve vefat görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştır.

Türkiye’deki baskılardan kaçan insanlar diğer ülkelere mülteci olarak kaçak yollardan geçmektedirler. Bu yolculuklar sırasında Ege denizinde ve Meriç nehrinde çok sayıda ölümler yaşanmıştır.

CEZAEVLERİNDE 780 BEBEK

Erdoğan rejiminin hukuksuz ve faşizanca uygulamaları neticesinde 780 bebek anneleri ile birlikte hapishanelerdedir. Ayrıca binlerce bebek ve çocukta annesi ve babası aynı anda tutuklu olup zor şartlarda hayat mücadelesi vermektedir. Erdoğan Rejimi tarafından organize edilen kaçırılma ve kaybetme eylemleri sadece Türkiye sınırları içinde değil, yurtdışında yaşayan eğitimcileri de hedef almaktadır. Türk Dışişleri Bakanı, 18 ülkeden MİT tarafından 100 kişinin kaçırılması konusunda övünmektedir. Bu insanların ağır işkencelere maruz kaldığı bilinmektedir. Afganistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Bulgaristan, Gabon, Endonezya, Kazakistan, Kosova, Malezya, Myanmar, Tayland, Pakistan ve Katar’da öğretmen ve diğer meslekten insanlar kaçırılmıştır. Son olarak Bosna Hersek’te Eğitimci Fatih Keskin gözaltına alınmış ve Türkiye ye iade edilmek istenmektedir. Bu hukuksuzluğa bütün dünyanın ses olup dur demeye çağırıyoruz. Dünyadaki ve özellikle gelmiş olduğumuz Türkiye’deki zor şartların değiştirilmesi, insanlığa duyurulması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması ancak insani bir dayanışma ile olacaktır." açıklamasında bulundu.

YAZAR BUYS: 780 BEBEĞİN HAPİSTE OLMASI KABUL EDİLEMEZ

Hollandalı Yazar Cees Buys, Türkiye’de 0-5 yaş arası 780’den fazla çocuğun anneleri ile birlikte cezaevinde zor şartlar altında yaşadığını öğrenince şok olduğunu söyledi.

Yazar Cees Buys bu drama dikkat çekmek için Amsterdam'a 120 kilometre mesafeden Ede şehrinde Amsterdam Dam Meydanına bebeklere destek ailelerine destem amaçlı buraya geldiğini söyledi. Buys açıklamalarını şöyle sürdürdü:" Bu konuda Hollanda kamuoyu maalesef Türkiye’deki 780 tutsak çocuktan habersiz. Türkiye’de hapiste ki 780 çocuğun derhal salıverilmesi lazım. Bu bebeklerin suçu nedir. Annelerinin suçu nedir. Türkiye nereye gidiyor. Bunu anlamak mümkün değil. Tek isteğim bebeklerin çocukların ve annelerin özgürlüklerine kavuşması lazım. Şahsen ben bir Hollandalı olarak Türkiye’de yaşanılan gelişmelerden hapiste olan bebeklerin durumundan dolayı çok korkuyor ve utanç duyuyorum. Umarım bu tür etkinlikler ile bu bebekler ve anneleri özgürlüklerine kavuşur. İnsanların bu sorunu görmezden gelmemesi mümkün değil. Ortada bir sorun var ve bu sorunu herkesin gözünün önünde göstermemiz lazım."

Başkent Amsterdam Dam Meydanından yaklaşık 100 bisikletli Kırık tebeşir Platformu gönüllüleri Leidsplein Meydanına doğru pedal çevirdiler. Yaklaşık 2 saat süren bisikletli eylemde 780 bebeğin bırakılması ve mağduriyetlerin sonlandırılması için çağrıda bulundular. Eylem barışçıl bir şekilde sona erdi.