Türkiye'de hastalığı bununla mı yaydılar?

Koronavirüs salgına karşı alınan tedbirler kapsamında kamuda esnek çalışmaya geçilerek bürolardaki personel sayısı düşürüldü. İş yoğunluğunun fazla olduğu nüfus müdürlüklerinde ise alınan önlemler yetersiz kaldı.







Salgın riskine maruz kalan nüfus müdürlüklerinde, birçok çalışanda virüs tespit edildiğine işaret eden Büro Memur-Sen, çalışmaların sınırlandırılmasını istedi.





Büro Memur-Sen, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi ile ehliyet ve pasaport işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yurttaşlara randevu verilmeye ve işlemlerin yapılmasına devam edildiğine dikkat çekti.





‘BİRÇOK ÇALIŞANIN VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI’





Özellikle büyükşehirlerde bulunan hizmet birimlerinde yaşanan iş yoğunluğu nedeniyle hem yurttaşların hem de kurum çalışanlarının salgın riskine maruz kaldıklarına işaret edilen yazıda, “Bu kapsamda birçok çalışanımızın yapılan virüs testleri pozitif çıkmaktadır” denildi.





‘İŞLEM YAPAN CİHAZ VİRÜSÜ YAYIYOR’





Diğer taraftan yurttaşlardan bu hizmet sırasında parmak izi alınmasının ayrıca risk oluşturduğuna işaret edilen yazıda, virüsün söz konusu cihazlar aracılığıyla yayıldığı belirtildi.





‘ACİLLER DIŞINDAKİ İŞLEMLERİ DURDURUN’





Cumhuriyet’te yer alan habere göre sendika şu öneride bulundu: “Virüs salgını geçinceye kadar T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve ehliyet düzenleme işlemlerinin sadece kayıp, çalıntı ve acil hallere münhasır olarak yürütülmesi, bu haller dışındaki rutin yenileme işlemlerinin durdurulması pandemi ile mücadele bakımından önem arz etmektedir.”