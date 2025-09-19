Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de her 2 kişiden 1'i gece sokakta güvende hissetmiyor /19 Eylül 2025 16:09

Türkiye'de her 2 kişiden 1'i gece sokakta güvende hissetmiyor

Gallup'un yayımladığı Küresel Güvenlik Raporu 2025'i yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de yaşayanların sadece yüzde 52'si gece sokakta tek başına yürürken kendini güvende hissediyor. Bu oran, dünya ortalaması olan yüzde 73'ün oldukça gerisinde. Türkiye, yalnızca Batı ülkelerinin değil, Nijerya, Lübnan ve Filistin gibi ülkelerin de arkasında kaldı.

SHABER3.COM

Haber Hürriyeti'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Global ölçekte 144 ülkede yapılan araştırma, cinsiyetler arasındaki güvenlik algısı farkına da dikkat çekiyor. Kadınların yalnızca yüzde 67'si gece sokakta kendini güvende hissettiğini belirtirken, erkeklerde bu oran yüzde 78'e çıkıyor. Türkiye'ye ilişkin kadın-erkek ayrımı raporda yer almasa da dünya genelindeki veriler, güvenlik algısında toplumsal cinsiyet farkının belirgin olduğunu ortaya koyuyor.

Singapur, yüzde 98 ile listenin zirvesinde yer alırken, Güney Afrika yüzde 33 ile en düşük güvenlik algısına sahip ülke oldu. Türkiye, Hukuk ve Düzen Endeksi'nde ise 79 puanla Ruanda'nın bir basamak altında yer aldı.

Rapora göre cinsiyet temelli güvenlik algısı farkları da dikkat çekici seviyede kalmaya devam ediyor. Raporda şöyle denildi:

"Küresel olarak kadınların %67'si gece tek başına yürürken kendini güvende hissettiğini belirtirken, erkeklerde bu oran %78. 100'den fazla ülke ve bölgede, cinsiyetler arasındaki güvenlik algısı farkı 10 puanın üzerinde."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de her 2 kişiden 1'i gece sokakta güvende hissetmiyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:15:39