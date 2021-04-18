Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye'de her beş dakikada bir kişi Korona'dan hayatını kaybediyor /18 Nisan 2021 11:39

Türkiye'de her beş dakikada bir kişi Korona'dan hayatını kaybediyor

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Türkiye'de Koronavirüs (Covid-19) vaka, günlük vefat ve aktif hasta sayısına işaret ederek, “Türkiye’de saatte on üç, her beş dakikada bir beş kişi ölüyor. Zamanı ölümlere böldük, ölümleri zamana bölemiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

SHABER3.COM

Birgün gazetesinde kaleme aldığı yazıda Şenol, “Salgın büyümeye ve öldürmeye devam ediyor. Rakamların diliyle dünyada yaklaşık olarak her saat on bin kişi, her dakika yüz elli kişi hastalanıyor. Her gün, on dört bin, her saat altıyız, her dakika yaklaşık 10 kişi ölüyor. Günlük vaka bildiriminde Hindistan, Brezilya ve ABD’nin arkasından üçüncü, Avrupa bölgesinde birinciyiz. Aktif vaka sayımız beş yüz bini geçti, sokaklara çıktığımızda elimizi uzatsak çarpacağımız aktif bir salgınımız var. Toplam 4 milyon hastalanan kişinin 1 milyonu, rakamların başını döndüren turkuaz tabloya son 40 günde eklendi. Tüm bunlar katlanarak ve hıza büyümekte olan bir salgını ve yeni kendimize özgü bir varyantımız olabileceğini ve yenilerinin de ekleneceğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı. 

Şenol şu ifadeleri kullandı: 

"Zaten hiç sönümlenmemiş ve makul yani güvenli açılma sınırına getirilmemiş bir salgının ortasında yüzümüze maskemizi takıp düşüyoruz yollara. Büyüyen, hızla büyüyen, çok hastalandıran ve öldüren bir salgının ortasında, evlerimizden çıkmamamız gerekirken, varsa çocuğumuzu bir yerlere bırakmak, çoğunlukla kapalı iş yerlerimize, kalabalık taşıma araçlarıyla ulaşmak için düşüyoruz yollara. Bazen, kapalı kalabalık bir yerde toplanmış, geleneksel ya da çılgın partiler yapanların ekranlara düşen distopik kareleri ile kızdırılmaya, harlanmaya çalışan öfkemiz de yorgun. Resmi rakamlara göre ,Türkiye’de her saatte on üç, her beş dakikada bir beş kişi ölüyor. Zamanı ölümlere böldük, ölümleri zamana bölemiyoruz. Kederli bir zamanın kıyısına vurmuş ninem sıkıntılı zamanlar için derin bir iç çekişle “Kambur üstüne kambur” derdi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de her beş dakikada bir kişi Korona'dan hayatını... Sonraki Haber >>

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

'Etme bulma dünyası'

'Etme bulma dünyası'

Fırtınadaki Gemi

Fırtınadaki Gemi

Nehirde can pazarı

Nehirde can pazarı

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:07:44