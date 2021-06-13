Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de her dört kişiden biri icralık /13 Haziran 2021 10:06

Türkiye'de her dört kişiden biri icralık

1 Ocak ile 21 Mayıs tarihleri arasında icra iflas dairelerinde toplam 2 milyon 852 bin yeni dosya açılırken, toplam açık icra dosya sayısı ise 22 milyonu aştı. İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Şu anda ülkemizde her 4 kişiden 1'i icralık durumda" dedi

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Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin bankalara kredi borcu olan kişi sayısını 34.5 milyon kişi olarak açıkladığına dikkat çekerek, “Şu anda ülkemizde her 4 kişiden 1'i icralık durumda. Bu birçok ülkenin nüfusundan bile daha fazla” değerlendirmesini yaptı. 

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020 sonu itibarıyla Türkiye genelinde haklarında konkordato kapsamında mühlet kararı verilmiş toplam 2 bin 52 şirket bulunduğunu dile getiren Ataş, “Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'nun verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde iş yerini kapatan esnaf sayısı yüzde 11 artışla 29 bin 37'ye yükselmiştir” diye konuştu.
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