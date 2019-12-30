Türkiye'de her on kişiden ancak dördü...

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu'na (Eurostat) göre 2017 yılında Türkiye’de hane halklarının yüzde 39’unun otomobil satın almaya imkanı bulunmazken bu oran 28 AB ülkesinde yüzde 6,8. düzeyinde.







Euronews'te yer alan habere göre Avrupa’daki 34 ülke içinde Türkiye bu alanda ilk sırada yer alıyor. Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri bu alanda Türkiye’yi takip ediyor.





Yüzde 39 ile zirvede yer alan Türkiye’nin ardından Romanya (yüzde 29,8), Sırbistan (yüzde 21,9), Bulgaristan (yüzde 20,6), Macaristan (yüzde 20,1) ve Kuzey Makedonya (yüzde 19,9) geliyor.





Almanya’da yüzde 6, Fransa’da yüzde 3





Otomobil satın almaya imkanı olmayanların oranı diğer ülkeler ise şöyle: Yunanistan (yüzde 9,7), Danimarka (yüzde 8,3), Hırvatistan (yüzde 6,9), Hollanda (yüzde 6,4), Almanya (yüzde 6,3), İngiltere (yüzde 5,8), Fransa (yüzde 2,7) ve İtalya (yüzde 2,7).





En düşük oran ise yüzde 1,7 ile Kıbrıs ve Malta’da





Eurostat verilerine göre 2016 yılında bu oran Türkiye’de yüzde 43,9 idi. 2017’de yüzde 39’a geriledi. 2018 verileri bir çok ülke için mevcut iken Türkiye henüz açıklanmadı.





Türkiye’de vergilerden dolayı araçların fiyatı yükseliyor





Türkiye’de taşıtların vergisiz (ham bedelleri) üzerine uygulanan vergilerden dolayı fiyatlar yükseliyor. Bunların başında Özel Tüketim Vergisi( ÖTV ) geliyor, buna KDV de ekleniyor.





Örneğin silindir hacmi 1500 cm³, vergisiz satış bedeli ise 100 bin TL olan bir aracın (ÖTV'si yüzde 50) ÖTV'li satış bedeli 150.000 TL; KDV dâhil yani satış bedeli ise (150.000 TL *%18 = 27.000 TL ) 150.000 + 27.000 TL = 177 bin lira oluyor. Bu fiyata Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve bazı diğer ücretler de ekleniyor. ÖTV oranı aracın silindir hacmine göre değişiyor. Hükümet zaman zaman ÖTV kampanyası da düzenliyor.





Avrupa’da kişi başına düşen araç sayısına bakıldığında Türkiye açık arada son sırada yer alıyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2016 yılında 100 kişiye 50.5 otomobil düşerken aynı sene Türkiye’de yüz kişiye 14.2 otomobil düşüyor. Türkiye'de 100 kişiye düşen motorlu taşıt sayısı 28 iken AB'de bu sayı 51.