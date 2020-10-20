Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de her üç kişiden biri karantina ihlaline hapis istiyor /20 Ekim 2020 14:27

Türkiye'de her üç kişiden biri karantina ihlaline hapis istiyor

ADAMOR'un araştırmasına göre, halkın yüzde 55'i koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması gerektiğini belirtti. Halkın %35'i de karantinayı ihlal edenin hapse atılmasını istiyor.

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ADAMOR, Türkiye Endeksi Ekim 2020 Gündem Araştırması Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 1 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’deki 76 ilde ikamet eden 1.317 kişiyle gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 55'i salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması gerektiğini belirtirken, 'karantina yasağına uymayanlar için nasıl bir yaptırım uygulanmalı?' sorusuna katılımcıların yüzde 49'u KYK yurtlarında karantinaya alınmalarını yüzde 35'i hapis cezasının uygulanması gerektiğini söyledi.

T24'ün aktardığı habere göre, araştırmaya katılanların yüzde 55'i Kovid-19 salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması gerektiğini düşünürken, yüzde 41'i buna karşı. Katılımcıların yüzde 4'ü ise bu konuda fikri olmadığını aktardı.

En fazla AKP seçmeni karşı çıktı

Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması gerektiğini düşünen kadınların oranı yüzde 60.4 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 53 olarak tespit edildi. Sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmasına karşı olan erkeklerin oranı yüzde 43 iken, kadınlarda bu yüzde 34.6 olarak belirlendi.

Sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması gerektiğini düşünenlerinin oranı yüzde 70.5 ile en fazla CHP seçmenlerindeyken, sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmasına yüzde 59.4 ile en fazla AKP seçmeni karşı çıktı.

Yüzde 29 para cezasını az buldu

Ankete katılanların yüzde 29'u salgınla mücadele kurallarına uymayan vatandaşları uygulanan idari para cezalarını az bulduklarını ve arttırılması gerektiğini düşünürken, katılımcıların yüzde 23'ü de çok yüksek bulduklarını ve azaltılması gerektiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 48’i uygulanan idari para cezalarının yerinde olduğunu ve aynen uygulanmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Karantina kurallarına uymayanlara hapis cezası verilsin mi?

Katılımcıların 'Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlara uygulanan karantina yasağına uymayanlar için nasıl bir yaptırım uygulanmalı?' sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde, yüzde 49'unun KYK yurtlarında karantina alınmaları gerektiğini, yüzde 35'inin hapis cezası uygulanması gerektiğini, yüzde 14'ünün idari para cezası uygulanması gerektiğini belirtirken, sadece yüzde 2'sinin hiçbir şey yapılmamalı dediği görüldü.

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