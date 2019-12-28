Samanyolu Haber /Dünya / İdlib'den Türkiye'ye büyük göç dalgası /28 Aralık 2019 18:11

İdlib'den Türkiye'ye büyük göç dalgası

Suriye'de muhaliflerin elinde bulunan bölgelerden olan İdlib'de son günlerde yoğunlaşan saldırılar sonrasında bölge halkı Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladı. BM'den yapılan açıklamada sınıra gelmekte olan göçmenlerin sayısı 235 bin olarak ifade edildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofis İdlib'deki göç ile ilgili açıklama yaptı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin İdlib şehrinde 12-25 Aralık tarihleri arasında 235 binden fazla kişinin göç etmek için harekete geçtiğini açıkladı. 

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada "Silahlı çatışmaların sonucu olarak, on binlerce aile güvenli bir yere ulaşmak amacıyla evlerini terketti. Suriye'nin kuzeybatısında 12-25 Aralık'ta, 235 binden fazla sivil yerinden edildi. Bunların pek çoğu bölgedeki Maret Numan ile diğer ve kasaba ve köyleri terk eden kişilerdi." denildi.

İdlib’e bağlı Maret Numan bölgesi ve kırsalınınsa neredeyse tamamen boşaltıldığı ifade edildi.
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