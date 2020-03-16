Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de ilk... Camilerde 'cemaatle namaz' kaldırıldı /16 Mart 2020 15:57

Türkiye'de ilk... Camilerde 'cemaatle namaz' kaldırıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı. Camilerde cuma namazı dahil cemaatle namaz kılınması uygulaması kaldırıldı.

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Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Cami ve mescidlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi halinde virüsün yayılma riski artabilir. Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez.

- Yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. 

- Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı organizasyonla umreye gidenler dün döndü; 6 bin kişi civarındaydı. Evlerinde 14 gün kalmaları gerektiği noktasında sağlık bakanlığımızın defalarca açıklaması oldu. 

- Umreciler arasında bir kişide virüs çıktıktan sonra bakanlığımız karantina kararı aldı ve bu uygulama devam etmektedir. 

- Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndü. 

- Bir iki kişi eğer camiye yolu düşerse kendi aralarında namaz kılabilirler, cemaatle namaz kılınmayacak
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