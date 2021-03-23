Türkiye'de ilk doz aşılama durma noktasına geldi

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19'a karşı 14 Ocak’ta kitlesel uygulamaya başladığı aşılamada, aşı eksikliği nedeniyle birinci doz uygulama durma noktasına geldi.







Birgün'ün haberine göre, 16 Mart Salı gününden 23 Mart Salı’ya (bugün), birinci doz aşılanan yeni kişi sayısı 138 bin 434’te kaldı. Son 7 günde yapılan günlük ortalama birinci doz aşı sayısı 19 bin 776 oldu.







Buna karşılık eldeki aşılar, çoğunlukla ikinci doz aşılamanın tamamlanması için uygulanıyor. Son bir haftada yapılan ikinci doz aşılama sayısı 1 milyon 692 bin 177 oldu. Buna göre son bir haftada günlük ortalama 241 bin 739 ikinci doz aşı yapıldı. Ayrıca Türkiye'de hala 2 milyon 625 bin 427 kişi, ikinci doz aşılama için sırada.





Koronavirüs salgını hakkında veri analizleri ile bilinen yazılımcı Zeki Berk, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konu hakkında, “Son 10 gün içinde 1. doz uygulaması neredeyse durma noktasına geldi. Sadece 2. doz uygulaması devam ediyor” dedi.





TÜRKİYE’DE NE KADAR AŞI BULUNUYOR?







Türkiye’ye getirildiği bilinen toplam 13 milyon doz SinoVac aşısı mevcut. Bu aşıların 3 milyon dozu 31 Aralık 2020’de, 6,5 milyon dozu 25 Ocak 2021’de, 3,5 milyon dozu 29 Ocak 2021’de getirilmişti.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Şubat’ta düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada ise, bundan sonra ülkeye ne kadar aşı getirildiğini açıklamayacaklarını söylemişti. Koca, “Bundan sonraki süreçte aşının gelişiyle ilgili 'bugün şu kadar geldi, şu kadar gelecek' gibi söylemekten yana değiliz” demişti.