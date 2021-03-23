Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de ilk doz aşılama durma noktasına geldi /23 Mart 2021 17:27

Türkiye'de ilk doz aşılama durma noktasına geldi

Aşı eksikliği sebebiyle Türkiye'de birinci doz uygulama durma noktasına geldi. Rakamlara göre son bir haftada yaklaşık 138 bin birinci doz aşı yapıldı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19'a karşı 14 Ocak’ta kitlesel uygulamaya başladığı aşılamada, aşı eksikliği nedeniyle birinci doz uygulama durma noktasına geldi.

Birgün'ün haberine göre, 16 Mart Salı gününden 23 Mart Salı’ya (bugün), birinci doz aşılanan yeni kişi sayısı 138 bin 434’te kaldı. Son 7 günde yapılan günlük ortalama birinci doz aşı sayısı 19 bin 776 oldu.

Buna karşılık eldeki aşılar, çoğunlukla ikinci doz aşılamanın tamamlanması için uygulanıyor. Son bir haftada yapılan ikinci doz aşılama sayısı 1 milyon 692 bin 177 oldu. Buna göre son bir haftada günlük ortalama 241 bin 739 ikinci doz aşı yapıldı. Ayrıca Türkiye'de hala 2 milyon 625 bin 427 kişi, ikinci doz aşılama için sırada.

Koronavirüs salgını hakkında veri analizleri ile bilinen yazılımcı Zeki Berk, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konu hakkında, “Son 10 gün içinde 1. doz uygulaması neredeyse durma noktasına geldi. Sadece 2. doz uygulaması devam ediyor” dedi.

TÜRKİYE’DE NE KADAR AŞI BULUNUYOR?

Türkiye’ye getirildiği bilinen toplam 13 milyon doz SinoVac aşısı mevcut. Bu aşıların 3 milyon dozu 31 Aralık 2020’de, 6,5 milyon dozu 25 Ocak 2021’de, 3,5 milyon dozu 29 Ocak 2021’de getirilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Şubat’ta düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada ise, bundan sonra ülkeye ne kadar aşı getirildiğini açıklamayacaklarını söylemişti. Koca, “Bundan sonraki süreçte aşının gelişiyle ilgili 'bugün şu kadar geldi, şu kadar gelecek' gibi söylemekten yana değiliz” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de ilk doz aşılama durma noktasına geldi Sonraki Haber >>

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:42:35