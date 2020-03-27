Türkiye'de ilk karantina kararı!

Rize'de Koronavirüs vak'ası görülen Kendirli Beldesi ile Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri karantina kararı alındı. Söz konusu yerleşim birimlerine giriş-çıkış yasaklandı.





Rize Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Giriş-çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir." deniltdi.





SOKAĞA ÇIKMAK DA YASAK!





"Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar kaydedildi: "Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar da ikinci karara kadar sınırlandırıldı."