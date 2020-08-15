Türkiye'de İmam hatipliler 'imam hatip'ten pişman

Ensar Vakfı’na bağlı Değerler Eğitimi Merkezi’nce paylaşılan bir araştırmaya göre, imam hatip liselilerin yüzde 73'ü "Bugün yeniden imam hatip'e gelmezdim" diyor. Yüzde 68'i imam hatip lisesinden okumaktan memnun olmadığını veya kararsızlık yaşadığını belirtirken; ailesinin isteğiyle imam hatip seçenlerin oranı yüzde 51, puanı başka liselere yetmediği için imam hatipe gidenlerin oranı yüzde 44.





BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Ensar Vakfı’na bağlı Değerler Eğitimi Merkezi’nce paylaşılan araştırmada, öğrencilerin İHL’leri tercih etme nedenleri, İHL’lerden beklentileri ve memnuniyet düzeyleri ile ilgili bulgulara yer verildi.





Araştırma kapsamında iki farklı grup ile görüşüldü. Buna göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Tokat Anadolu İHL’ye kayıtlı 254 öğrenci ve Türkiye’deki imam hatip lisesi mezunları arasından seçilen 158 kişi, araştırma çerçevesinde sorulan sorulara yanıt verdi.





Ailesinin isteğiyle seçenler yüzde 51

Araştırmaya katılan ve “İHL’de okumayı kendim seçtim” diyenlerin oranı yüzde 38’de kalırken öğrencilerin yüzde 51’i ailesi istediği için İHL’ye kayıt olduğunu söyledi.





Puanı yetmediği için tercih edenler yüzde 44

Puanı planladığı okula yetmediği için imam hatip lisesine yerleştiğini anlatan öğrencilerin oranı yüzde 44 oldu. Öğrencilerin yüzde 22’si, “İnançlarımı yansıttığı için İHL’yi tercih ettim” seçeneğini işaretledi.

Araştırmaya katılan ve “İmam hatip lisesinde öğrenim görüp din görevlisi ya da ilahiyatçı olmak istiyorum” diyenlerin oranı yüzde 17’de kaldı.





İmam hatipte okumaktan memnun olmayan ve kararsızların oranı yüzde 68

Araştırmada, öğrencilerin okullarından memnuniyetlerinin belirlenmesi için de bir anket uygulandı. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 68’inin imam hatip lisesinde okumaktan ya memnun olmadığı ya da bu konuda kararsızlık yaşadığı ifade edildi.









"Tekrar tercih şansım olsa imam hatip lisesine gelmezdim" diyenlerin oranı yüzde 73

Tekrar tercih şansları olsa imam hatip liselerini seçip seçmeyecekleri sorulan öğrencilerin yüzde 73’ü, “Bugün yeniden imam hatip lisesine gelmezdim” seçeneğini tercih etti.