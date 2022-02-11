Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de insan hakları: gerileme 2021'de de devam etti /11 Şubat 2022 16:28

Türkiye'de insan hakları: gerileme 2021'de de devam etti

Stockholm Center for Freedom (SCF), 2021 yılı Türkiye insan hakları raporu yayınlandı

SHABER3.COM

İsveç merkezli düşünce kuruluşu Stockholm Center for Freedom (SCF), 2021 yılında Türkiye'deki insan hakları ihlallerini raporlaştırdı. 
Raporda , Kürt siyasi hareketi üzerinde artan baskı, Hizmet hareketine yönelik baskılar, Erdoğan'ın yurtdışında on binlerce Türk vatandaşına ulaşan uzun kolu, gazetecilerin tutuklanması ve basın özgürlüğünün bozulması, etnik ve dini azınlıklara ve mültecilere yönelik nefret söylemi ve nefret suçlarının yaygınlaşması, sistematik işkence ve kötü muamele ile kadınlara yönelik hak ihlalleri yer aldı 

Türkiye son sekiz yıldır derinleşen bir insan hakları krizi yaşadığına dikkat çekilen raporda Türkiye ile ilgili BM, Avrupa Konseyi, AİHM gibi uluslararası kuruluşlar ve  Freedom House gibi STK'ların Türkiye ile ilgili karar ve eleştirileri de yer aldı 
Raporun girişinde Türkiye'de 2021'de de 'Erdoğan'ın tek adam yönetimi, ülke için sonuçları ne olursa olsun sınır tanımıyor.  Erdoğan, gücünü pekiştirmek amacıyla, Türkiye'nin zaten eksik olan demokrasisinin temel direklerini sistematik olarak baltalıyor. Bunlar arasında, cumhurbaşkanlığının gücünü artıran ve yürütme üzerindeki kontrol ve dengeleri temelden aşındıran, hukukun üstünlüğünün erozyona uğradığı ve yürütmenin yargı üzerindeki kontrolünü artıran anayasa değişiklikleri yer alıyor. 2021'de hükümeti, hukukun üstünlüğünü baltalamak ve algılanan eleştirmenleri ve siyasi muhalifleri hedef almak için daha tehlikeli önlemler aldı.' denildi 


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