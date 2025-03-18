Türkiye tarihine kara leke olarak geçecek: Turkey Rights Monitor'den 2024 Almanak'ı

Türkiye’nin insan hakları ihlalleri konusunda kara bir tablo çizmeye devam ediyor.





Binlerce kişi Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu iddiasıyla keyfi gözaltı ve siyasi saikli yargılamalarla karşı karşıya kaldı. Mahkemeler adalet yerine baskı aracı haline geldi.





Turkey Rights Monitor tarafından hazırlanan 2024 Almanak’ında Türkiye’de özellikle Hizmet Hareketi’ni hedef alan insan hakları ihlallerinin bir değerlendirmesi yapıldı.





4 Binden Fazla Kişi Gözaltına Alındı

2024 Almanak’ına göre 2024 yılında 4.000’den fazla kişi geniş ve muğlak terörizm suçlamalarıyla gözaltına alındı. Büyük çaplı operasyonlar yıl boyunca devam etti ve yetkililer tutuklamaları zayıf veya uydurma delillere dayandırdı.





Hasta Ve Yaşlılar da Hapsedildi

Cezaevleri, kötü muamele, tıbbi bakımdan mahrum bırakma ve keyfi cezalandırma vakalarının belgelendiği yaygın insan hakları ihlallerinin yaşandığı yerler olmaya devam etti. Hasta ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız bireyler ağır koşullar altında hapsedilirken, bu tür ihlalleri önlemeye yönelik yasal korumalar göz ardı edildi.





Yurtdışındaki Muhalifler de Hedef Alındı

Hükumetin baskısı, yurtdışındaki muhalifleri hedef alan zorla kaybetmeler ve kaçırmalarla sınırlarının ötesine uzandı. Uluslararası hukuk normları defalarca ihlal edildi.





Bir yılın panoramasını sunan *2024 Almanak’a aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz.



