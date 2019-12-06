Türkiye'de işkence olduğu BM resmi kararlarına girdi





Özellikle Bosna Hersek'te gözaltında tutulan Fatih Keskin'in Türkiye'de işkence görme ihtimali olduğuna vurgu yapan Aydın, Birleşmiş Milletler'in bu konuda ciddi bir kararı olduğunun altını çizdi.





















Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Eski Başkanı ihraç hakim Dr. Talip Aydın sosyal madya hesabından 'BM İşkenceyi Önleme Komitesinin Fas Devleti aleyhine Hizmet Hareketi mensubu olan/olduğu iddia olunan başvuranın Türkiye'ye iade edilmesi halinde işkenceye maruz kalacağı gerekçesi ile verdiği tedbir ve ihlal kararını paylaştı.