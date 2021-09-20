Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de işkence yargılanıyor! 'Turkey Tribunal' başladı /20 Eylül 2021 11:44

Türkiye'de işkence yargılanıyor! 'Turkey Tribunal' başladı

Belçika merkezli insan hakları kuruluşu Turkey Tribunal, Türkiye’deki yaygın ve belirgin insan hakları vakalarını ele alıp yetkilileri sorumlu tutmak ve cezalandırılmalarını sağlamak amacıyla bağımsız “Halk Mahkemesi”ni bugün hayata geçirdi.

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Türkiye’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili raporlar da hazırlayan Turkey Tribunal'in 5 gün sürecek duruşmaları İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Kurucuları arasında anayasa profesörü Johan Vande Lanotte’nin yanı sıra, Belçika Anayasa Mahkemesi eski hâkimlerinden Marc Baron Bossuyt, eski Belçika Birleşmiş Milletler elçisi Jan De Bock, Gent Üniversitesi rektörü Rik Van de Walle, Gent şehri hâkimlerinden Christine Mussche, Brüksel Free University rektörü Caroline Pauwels bulunmakta. Hakimlerden üçünün eski AİHM yargıcı olarak görev yapmış kişiler. Mahkeme heyeti, yargıçlar ve katiplerden oluşan kurul, program süresince her gün ortasında ve müzakere oturumlarından sonra akşam saatlerinde karar taslağı hazırlamak için çalışmaya devam edecek. Karar ise 24 Eylül Cuma günü verilecek ve kamuoyuna açıklanacak. Çıkacak karar ve bulgular Türkiye'deki işkence suçlularının Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nde yargılanmasının da önünü açacak belge ve bilgi sağlaması açısından önem taşıyor.

Bugünkü duruşma, saat 10.00 itibariyle başladı. Öğleden önce  Prof. Dr. Flückiger Yves, (Cenevre Üniversitesi rektörü),  Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens, (Mahkeme Başkanı) konuşmalarıyla başlayan duruşmalar,  Eric Sottas tarafından “Türkiye'de İşkence” raporunun sunumu ile devam ediyor. 
Öğleden sonra ise işkence tanıklarının mahkemede anlatacaklarıyla devam edecek.


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