Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de işsizlik maaşı başvurusunda patlama: İki katına çıktı /22 Haziran 2020 09:17

Türkiye'de işsizlik maaşı başvurusunda patlama: İki katına çıktı

Ülke genelinde 2019 Nisan ayında işsizlik maaşına 142 bin 90 kişi başvurdu, 2020 Nisan'ında başvuru sayısı 308 bin 968'e çıktı.

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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın verdiği bilgiye göre nisan ayında, işsizlik maaşı başvuruları geçen yıla göre iki kat arttı. İş-Kur rakamlarına göre, Antalya'da geçen sene nisan ayında 4 bin 351 kişi işsizlik maaşına başvurdu. Bu yıl aynı dönemde ise başvuru sayısı dört kat artarak 17 bin 431 kişiye yükseldi.

Ülke genelinde 2019 Nisan ayında işsizlik maaşına 142 bin 90 kişi başvurdu. İşten çıkarmanın yasaklandığı 2020 Nisan ayında başvuru sayısı 308 bin 968'e çıktı. Budak, “İktidarın pandemi döneminde aldığı diğer önlemler gibi işten çıkarma yasağı da kağıt üstünde kaldı” dedi.

Budak, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi. Budak, soru önergesinde, “İşten çıkarma yasaklanmasına rağmen hem Antalya hem de Türkiye genelinde işsizlik maaşı başvurularında yaşanan artışın sebepleri nelerdir? Yasa maddesine aykırı davranan kaç işverene, kaç işçi için, ne kadar idari para cezası kesilmiştir?” sorularını da yöneltti.
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