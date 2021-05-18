Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Sağlık Bakanlığı'nın internet üzerinden yayınladığı Türkiye Aşı Tablosu'nda yer alan verilere göre 18 Mayıs 2021 Salı gününün ilk saati içinde şimdiye kadar aşı olan toplam kişi sayısı 26 milyon 234 bin 26 kişi olarak gözükürken, iki doz aşısısın da olan kişi sayısı ise 11 milyon 188 bin 840 oldu.





Söz konusu tabloda illere göre aşılama rakamları da yer alıyor.





Türkiye Aşı Tablosu'na covid19asi.saglik.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.





Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise son 24 saatte 431 bin 483 doz aşı yapıldığı belirtildi.







