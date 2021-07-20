Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı /20 Temmuz 2021 19:16

Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunun Şırnak'a bağlı Cizre ilçesinden 49.1 derece ile kırıldığı belirtildi.

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Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi. İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi.

49 DERECEYİ GÖSTERDİ

Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü. vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede bugün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi. Cizre ilçesinde, bugün yapılan ölçümlerle rekor 0.1 derece yükselerek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı. 
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