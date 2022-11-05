"Türkiye'de kayıtlı Suriyelilerin sayısı 3 milyon 611 bin"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın Eylül ayı faaliyetlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’ye düzensiz göçeilişkin açıklamalarda bulundu. "Göçten etkilenmek konusunda bütün dünya ile aynıyız" diyen Bakan Yardımcısı, özellikle kaçak göçün önüne geçmek için "yoğun mesai harcadıklarını" söyledi. Çataklı, "Bu kapsamda; 2022 yılı ekim ayında, 4 bin 777’si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır. 2016'dan günümüze kadar 2 milyon 705 bin 946 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir" diye konuştu. Çataklı ülkesine dönen Suriyelisayısının 531 bin 326 olarak açıklarken, "Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 611 bin 143 kişidir" dedi.









