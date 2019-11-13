Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de kırmızı et üretimi patladı... Sebebi ise hiç düşündüğünüz gibi değil! /13 Kasım 2019 10:28

Türkiye'de kırmızı et üretimi patladı... Sebebi ise hiç düşündüğünüz gibi değil!

Temmuz, ağustos, eylül aylarından oluşan 3’üncü çeyrekte kırmızı et üretimi rekor kırdı. Ancak olumlu gibi görünen bu gelişmenin altında bir trajedi yatıyor. Yem fiyatının artmasıyla beraber gırtlağına kadar borca batan çiftçi, süt ineğini kesimhaneye gönderiyor. Kırmızı et üretiminde rekor kırılırken süt üretimi sert şekilde azalıyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz, ağustos, eylül aylarından oluşan 3’üncü çeyrek kırmızı et üretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre 3 aylık dönemde toplam üretilen kırmızı et miktarı 443 bin ton olarak gerçekleşti. Böylece nisan, mayıs, haziran aylarından oluşan 2’nci çeyreğe göre kırmızı et üretimi yüzde 73,4 oranında artmış oldu. 

Birgün Gazetesi'nden Ozan Gündoğdu'nun haberine göre önceki çeyreğe göre yaşanan artış kurban bayramı etkisi olarak açıklanıyor. Ancak bir önceki yıl kurban bayramını da içeren 3’ncü çeyreğe göre de kırmızı et üretimi yüzde 30,5 oranında rekor artış kaydetti. Elde edilen kırmızı et miktarı ise ölçümlenen en yüksek veri olarak kayda geçti.

Ancak kırmızı et üretimine ilişkin bu istatistik ardında trajik bir hikayeyi de barındırıyor. Zira kırmızı et üretiminin rekor kırdığı 3’üncü çeyrekte aynı anda süt üretim miktarı da rekor seviyede geriliyor. Çünkü yem maliyetine daha fazla katlanamayan, üstüne bir de borca batık olan çiftçiler, süt ineklerini kesimhaneye yolluyor. Sığır eti üretimi ile toplanan inek sütü arasındaki ilişki de süt ineklerinin kesime yollandığını doğrular nitelikte. 3’üncü çeyrekte sığır eti üretimi yüzde 30 oranında artarken temmuz ayında toplanan inek sütü miktarı yüzde 8,1 ağustos ayında ise yüzde 8 oranında azaldı. Sığır eti üretimi ve toplanan inek sütü miktarına ilişkin TÜİK verileri tablodaki gibi.

Kırmızı et üretimi artarken süt üretimi azalıyor

SIĞIR ETİ ÜRETİMİ

>> 2018 temmuz, ağustos, eylül: 306 bin 638 ton
>> 2019 temmuz, ağustos, eylül: 398 bin 24 ton
ARTIŞ: yüzde 30

TOPLANAN İNEK SÜTÜ MİKTARI

>> 2018 Temmuz: 863 bin 13 ton
>> 2019 Temmuz: 797 bin 901 ton
>> Azalma: yüzde 8,1

>> 2018 Ağustos: 840 bin 578 ton
>> 2019 Ağustos: 777 bin 969 ton
>> Azalma: yüzde 8
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